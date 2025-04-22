Омск-Информ
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·Общество

Полярное сияние заметили на севере региона.
Минувшей ночью на севере Омской области вновь можно было наблюдать северное сияние. Явление запечатлела фотограф из Саргатского района Милена Пономарева.
– Самая яркая часть была после заката, в дальнейшем уже слабо. Глазом было видно слабую фиолетовую дымку. В принципе, сияния сегодня фиолетовых оттенков, что не так часто удается лично мне заметить, – рассказала автор снимка в паблике «Охотник за красотами Омской области».
Отметим, что полярные сияния в Саргатском районе наблюдались и 16 апреля.
·Общество

Полярное сияние заметили на севере региона.
Минувшей ночью на севере Омской области вновь можно было наблюдать северное сияние. Явление запечатлела фотограф из Саргатского района Милена Пономарева.
– Самая яркая часть была после заката, в дальнейшем уже слабо. Глазом было видно слабую фиолетовую дымку. В принципе, сияния сегодня фиолетовых оттенков, что не так часто удается лично мне заметить, – рассказала автор снимка в паблике «Охотник за красотами Омской области».
Отметим, что полярные сияния в Саргатском районе наблюдались и 16 апреля.