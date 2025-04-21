«Ястребы» сумели сравнять счет, проигрывая в серии со счетом 1:3.

Сегодня, 21 апреля, в Омске состоялся шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом».

«Ястребы» открыли счет на 14-й минуте, второй матч подряд отличился защитник омичей Евгений Кулик. На убойный кистевой бросок его вывел лидер «Авангарда» Владимир Ткачев, увидевший подключение игрока обороны. Второй период прошел без голов, омичам пришлось много времени провести в обороне. Третья двадцатиминутка прошла на встречных курсах, а за 5 минут до конца основного времени форвард «Авангарда» Наиль Якупов увеличил преимущество «ястребов», удачно подставив клюшку под бросок Константина Окулова.

В концовке гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, но омичи грамотно отбились, а Рид Буше забросил третью шайбу в пустые ворота ярославцев.

«Авангард» сравнял счет в серии, которую проигрывал со счетом 1:3. Решающая, седьмая, игра состоится в среду, 23 апреля, в Ярославле.