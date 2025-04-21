Ярмарка «Весенний сад» пройдет на Левобережье.

Рассаду и саженцы омичи могут приобрести с 25 по 27 апреля на площадке у «Континента». Для продавцов места в эти дни будут абсолютно бесплатны.

– Покупатели смогут приобрести традиционные товары для сада и огорода: саженцы, семена, горшечные и декоративные растения, специальную литературу для садоводов, инвентарь и укрывной материал, парники и теплицы, строительные материалы – с минимальной торговой наценкой, – рассказали в департаменте городской экономической политики администрации города Омска.

Добавим, что ярмарка «Весенний сад» должна была состояться на минувшей неделе, но из-за испортившейся погоды была перенесена. Организуют ее для того, чтобы помочь садоводам и огородникам приобрести для весенних высадок в саду и на даче все необходимые товары по приемлемым ценам.