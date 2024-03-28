Омск-Информ
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·Общество

Сорта «Денис Блю», «Чемпион севера» и «Восточный саян» никогда не регистрировали в Госреестре.
Россельхознадзор предупредил омичей о том, что в интернет-магазинах начали продавать саженцы несуществующих сортов. Эти растения не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.
Несуществующие сорта:
  • крыжовник «Челябинский слабошиповатый», «Уральский бесшипный», «Английский желтый», «Грушенька»;
  • абрикос «Амур», «Свердловский ранний», «Чемпион севера», «Августин», «Восточный саян», «Серафим», «Петр Комаров»;
  • голубика «Денис Блю», «Норд Кантри», «Патриот», «Ханна Чойс», «Валор», «Сиерра», «Торо»;
  • земляника «Фурор», «Альтесс», «Хадемар», «Магнус», «Фейт», «Фалко».
Продавцам выдали два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.
·Общество

Сорта «Денис Блю», «Чемпион севера» и «Восточный саян» никогда не регистрировали в Госреестре.
Россельхознадзор предупредил омичей о том, что в интернет-магазинах начали продавать саженцы несуществующих сортов. Эти растения не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.
Несуществующие сорта:
  • крыжовник «Челябинский слабошиповатый», «Уральский бесшипный», «Английский желтый», «Грушенька»;
  • абрикос «Амур», «Свердловский ранний», «Чемпион севера», «Августин», «Восточный саян», «Серафим», «Петр Комаров»;
  • голубика «Денис Блю», «Норд Кантри», «Патриот», «Ханна Чойс», «Валор», «Сиерра», «Торо»;
  • земляника «Фурор», «Альтесс», «Хадемар», «Магнус», «Фейт», «Фалко».
Продавцам выдали два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.