Сотрудники Россельхознадзора не смогли разобраться, откуда эти деревья, из Казахстана, Узбекистана или Кыргызстана.
В минувшую субботу, 2 марта, сотрудники Россельхознадзора не пустили в Омскую область 4,1 тыс. саженцев плодовых культур (яблони, вишни, груши, сливы, смородины, абрикоса) и 22 тыс. саженцев роз. Их пытались провезти через границу в Черлакском районе.
Саженцы везли из Казахстана с недействительным фитосанитарным сертификатом. В документе было указано, что деревья вырастили в Узбекистане, а на маркировочных ярлыках был указан Кыргызстан.
Перевозчика привлекли к административной ответственности. Товар вернули в Казахстан.