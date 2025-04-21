В регионе прогнозируется средний риск возгораний.

Региональное МЧС сообщает, что сегодня, 21 апреля, в нескольких районах Омской области объявлен средний уровень пожарной опасности лесов – третий класс. Это затрагивает Большереченский, Тюкалинский, Калачинский, Павлоградский, Одесский и Русско-Полянский районы.

В Большеуковском и Саргатском районах сохраняется низкая угроза возгорания – второй класс пожарной опасности. Остальная территория региона остается свободной от угрозы лесных пожаров – первый класс опасности.

Первый в 2025 году лесной пожар на территории региона произошел 6 апреля в Большереченском районе. Для обеспечения безопасности граждан введен временный запрет на посещение лесов, разведение костров и сжигание сухих растительных остатков. За нарушение данных ограничений предусмотрена административная ответственность.

Судя по недавним лесным пожарам, возгорания устраивают не приехавшие на отдых омичи, а люди, занимающиеся не связанными с огнем занятиями. Например сборщики березового сока или рыбаки.