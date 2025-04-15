Мужчины не уследили за костром, а когда не смогли его потушить, попытались скрыться.

Двое рыбаков, отдыхавших у озера Лебяжье в Саргатском районе, устроили лесной пожар. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 апреля.

Как сообщили в ГУ лесного хозяйства Омской области, мужчины развели костер, а когда заметили, что пламя вышло из-под контроля, попытались его потушить, но не справились и решили спешно уехать. Их успели остановить.

Возгорание потушили сотрудники лесхоза. Данные о нарушителях они передали в государственный пожарный надзор. Мужчин привлекут к ответственности.

Если вы заметили лесной пожар или людей, которые нарушают правила пожарной безопасности в лесах, сообщите об этом в лесную охрану по телефону 8-800-100-94-00.