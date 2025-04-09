Тяга к природному напитку привела к крупному лесному пожару.

Вчера в Омском районе Омской области вспыхнул лесной пожар. Специалисты Омского лесхоза, проводящие ежедневные патрулирования в период пожароопасного сезона, оперативно обнаружили возгорание. Предполагается, что причиной пожара могло стать небрежное обращение с огнем сборщиков березового сока, ведь поблизости нашли инвентарь, используемый для его добычи.

В условиях сильного ветра огонь стремительно распространился по сухостою. Для ликвидации возгорания пришлось задействовать 17 сотрудников Омского и Подгородного лесхозов, а также привлеченных рабочих. В тушении также участвовало 7 едениц техники, включая тракторы, автомобили и пожарные машины. В борьбе с пожаром впервые участвовало авиаотделение.

Авиаотделение было создано специально для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах. Но, поскольку в зонах авиаохраны возгораний не наблюдалось, сотрудников подразделения направили на помощь в Омский район.

К вечеру пожар был потушен, однако огонь успел пройти 14 гектаров леса.

Сегодня на значительной части территории Омской области прогнозируют второй класс пожарной опасности. Первый в этом году лесной пожар был зафиксирован в области 6 апреля.

Напоминаем, что сейчас в области действует особый противопожарный режим и доступ в леса южных и центральных районов ограничен с целью предотвращения возможных возгораний.