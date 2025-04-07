Для тушения возгорания были задействованы 10 человек.

Первый в этом году лесной пожар был обнаружен и ликвидирован в Омской области вчера, 6 апреля. По информации Главного управления лесного хозяйства Омской области, огонь вспыхнул в Большереченском лесничестве. Пламя распространилось на территорию в 23,5 га. Для ликвидации возгорания лесхоз задействовал 10 человек, 3 машины и трактор.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период значительно повышаются штрафы за нарушения пожарной безопасности. Для граждан они составляют 40–50 тыс. рублей, для должностных лиц – 60–90 тысяч, для юридических лиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

В настоящее время на большей части территории Омской области установился 2-й класс пожароопасности.