Омск-Информ
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·Общество

Из-за непогоды случился технический сбой.

Вчера ночью, 20 апреля, жителей Октябрьского округа Омска напугали внезапно включившаяся сирена и яркие вспышки света.

Сегодня в городской администрации объяснили ситуацию техническим сбоем. 

– Произошел технологический сбой в связи с погодными условиями, поэтому сработали системы оповещения. В настоящее время проводится проверка оборудования и восстановительные работы, – цитирует мэрию портал «Om1.ru».

Очевидцы утверждали, что за один час сирена включалась минимум шесть раз подряд.

·Общество

Из-за непогоды случился технический сбой.

Вчера ночью, 20 апреля, жителей Октябрьского округа Омска напугали внезапно включившаяся сирена и яркие вспышки света.

Сегодня в городской администрации объяснили ситуацию техническим сбоем. 

– Произошел технологический сбой в связи с погодными условиями, поэтому сработали системы оповещения. В настоящее время проводится проверка оборудования и восстановительные работы, – цитирует мэрию портал «Om1.ru».

Очевидцы утверждали, что за один час сирена включалась минимум шесть раз подряд.