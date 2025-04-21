Святыню доставят в Успенский кафедральный собор в Светлый понедельник.

Сегодня, 21 апреля, в Успенском кафедральном соборе состоится Великая Вечерня и встреча Благодатного огня.

Как ранее говорил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий, в день празднования Пасхи святыню не успеют привезти в Омск из-за отсутствия в расписании Омского аэропорта дневных рейсов из Москвы.

– Наш посланник, который обычно принимает и везет огонь в Омск, не успеет на ночной борт: ему придется лететь на следующий день, – говорил владыка Дионисий.

В столицу Благодатный огонь в этом году доставили из Иерусалима специальным авиарейсом в день празднования Пасхи. После чего его развезли по всем регионам. 21 апреля в 16:00 эта святыня будет доставлена и роздана всем желающим в Омске.

Добавим, что расписание архиерейских служб на Светлую Седмицу опубликована Омской епархии.