Митрополит Омский и Прииртышский Дионисий рассказал о подготовке к празднованию Пасхи.

В 2025 году Светлое Христово Воскресение будет отмечаться 20 апреля. Пасхальные богослужения начинаются в ночь с Великой субботы на воскресенье, и традиционно они включают полунощницу, крестный ход, пасхальную утреню и Божественную литургию.

Перед Пасхой в Омск привезут Благодатный огонь из иерусалимского храма, в Москву он прибывает в субботу, затем представители епархий увозят его в регионы. В этом году с доставкой огня возникли сложности, сообщил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.

– У нас, как знает большинство омичей, нет утренних рейсов из Москвы. Есть только ночные: самолет вылетает незадолго до полуночи и прибывает в Омск к 6 утра. На этот раз благодатный огонь доставляют вечером Великой субботы в Москву, и наш посланник, который обычно принимает и везет огонь в Омск, не успеет на этот борт: ему придется лететь на следующий день, – сказал митрополит в комментарии 12 каналу. – Мы пока планируем раздачу Благодатного огня вечером Светлого понедельника, но обстоятельства могут измениться, в том числе и с бортами, и с авиарейсами. Мы перед Пасхой омичей еще раз предупредим о том, когда Благодатный огонь будет привезен, но в любом случае в течение всей Светлой седмицы он будет пребывать в кафедральном соборе. И в свои церкви батюшки доставят Благодатный огонь.

Ранее член Совета Федерации от Омской области Иван Евстифеев сообщал о возвращении дневных авиарейсов в расписание Омского аэропорта. Когда это точно произойдет, пока неизвестно.