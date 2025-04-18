Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях Почта Банка.

Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах Почта Банка. Они охватывают 215 населенных пунктов в 79 регионах России. На следующем этапе интеграции двух банков запланирован запуск продаж в отделениях почтовой связи Почта России.

– Нам удалось всего за два месяца запустить продажи продуктов ВТБ во всех клиентских центрах Почта Банка, – объяснила руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова. – Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию команд ВТБ и Почта Банка, а также использованию опыта, полученного при интеграции других банков. В результате ВТБ расширил свою сеть на новые населенные пункты, где ранее услуги банка не были представлены. Следующим этапом интеграции станет организация продаж в более чем 2100 точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях – он завершится до конца июля 2025 года.

В клиентских центрах Почта Банка розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ. Можно оформить дебетовую или кредитную карту, открыть вклад или накопительный счет.

Также есть возможность подключить программы лояльности и семейного банка, подать заявки на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату. Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам.

– Розничные клиенты получили доступ ко всей продуктовой линейке ВТБ в 336 клиентских центрах Почта Банка, – сказал руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ Василий Палаткин. – За месяц свыше 52 тысяч человек оформили более 132 тысяч продуктов. Чаще всего клиенты оформляли дебетовые и зарплатные карты, переводили в ВТБ пенсию, открывали вклады и накопительные счета. Помимо обслуживания в офисах, клиентам Почта Банка доступен выездной сервис, когда мобильный специалист доставляет карты в заранее согласованные место и время.

Сейчас офисная сеть ВТБ насчитывает более 1600 точек в 89 регионах России. Процесс объединения с Почта Банком завершится к середине 2026 года и затронет несколько тысяч точек продаж.

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