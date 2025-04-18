Спрос на пасхальные атрибуты резко вырос по сравнению с прошлым годом.

Жители Омской области с середины марта начали приобретать через интернет-магазины разные пасхальные атрибуты. Покупателей столько же, сколько было предыдущие четыре недели. Об этом рассказали представители марткетплейсов Wildberries и Russ для «РБК Омск».

Перед праздником продажи пасхальной продукции в регионе выросли на 41 % по сравнению с этим же периодом прошлого года. Это немного выше среднего показателя по всей стране. Средняя цена товаров за последние две недели опустилась на 5 % по сравнению с началом марта.

Больше всего покупатели Омской области приобрели наборов для выпечки – спрос вырос на 550 % по сравнению с прошлогодним периодом. Коробки для сладостей стали востребованы на 180 % чаще, что является максимальным результатом по России. Потребность в декоративных украшениях увеличилась на 156 %.

Кроме того, жители региона закупили на 64 % больше кондитерской посыпки, на 60 % больше сухофруктов (часто используемых для приготовления творожной пасхи), на 41 % больше готовых смесей для выпечки, на 29 % больше сахарной глазури и на 23 % больше цукатов.

Поку патели Омской области чаще приобретали традиционные пасхальные аксессуары: подставки для яиц стали популярнее на 47 %, пищевые краски – на 37%, свечи – на 28 %, декоративные корзинки – на 25 %.

Продажи готовых куличей на платформе Wildberries в регионе поднялись на 23 %, но существенно уступают показателям крупных городов: в Москве интерес вырос на 143 %, в Петербурге – на 125 %.

Напомним, что ранее стало известно, какие куличи и по какой цене могут приобрести омичи на предстоящую Пасху в сетях розничной продажи.