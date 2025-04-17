Стоимость пасхальной сдобы в омских магазинах стартует от 79 рублей. В частных пекарнях и в онлайне встречаются эксклюзивные варианты.

В нынешнем году Пасха в России отмечается 20 апреля. Напрашивается мысль, что православным приелись привычные куличи, в тренде креативные сочетания вкусов и форм. Особенно популярна сдоба с начинкой из модного дубайского шоколада. На слуху шоколадные куличи с тестом катаифи, а-ля «Сникерс», кулич-бриошь и кулич для «зожников». Есть и спецпредложение – шапочки от кулича.

В магазинах формата «У дома» прилавки с традиционной пасхальной сдобой выглядят аскетично: представлены лишь кулич «Праздничный» и сдоба «Пасхальная», скучновато украшенные традиционной глазурью и кондитерской посыпкой. В тесто замешен только изюм. К тому же праздничное удовольствие бьет по карману, правда, если попасть на акцию, то можно найти отличные предложения.

«Омск-информ» изучил ценник и ассортимент праздничной выпечки в магазинах и в популярных пекарнях. Заодно выяснил стоимость сдобы на онлайн-платформах.

Сделано в марте

Сначала небольшой лайфхак: при выборе куличей важно обращать внимание не только на внешний вид, но и учитывать, когда испечен продукт. Сейчас на прилавках можно обнаружить сдобу с мартовской датой изготовления, тогда как идеальный срок хранения ее не более 5–7 дней. Длительный срок означает, что в составе есть консерванты.

Куличи массового производства отличает простота исполнения и весьма гибкий срок хранения. В местном продуктовом дискаунтере «Низкоцен» представлена пасхальная сдоба собственного производства: в 129,99 рубля обойдется 300-граммовый кулич с глазурью и посыпкой, в 159,99 рубля – с глазурью, посыпкой, помадкой и кондитерским украшением в виде букв «ХВ», в 289,99 рубля – 350-граммовая пасхальная сдоба, украшенная съедобными цветочками. Возможно, такая сдоба выглядит не слишком презентабельно, зато она наверняка свежая.

В сети супермаркетов «Ярче» кулич собственного производства представлен одним видом и весом в 510 граммов и стоимостью в 199 рублей. Продавцы говорят, что скупают такую выпечку коробками.

– Смотрите, какая объемная сдоба. Люди дополняют ее всякими шоколадными зайчиками, цыплятами, сахарными фигурками и драже, выглядит очень празднично, – рассказывают продавцы в маркете.

Все бы ничего, но головной офис сети находится в Новосибирске, и, следовательно, всю продукцию везут в Омск оттуда. Не исключено, что такая сдоба имеет в составе консерванты, и, значит, далека от натуральной.

В питерской «Пятерочке» такого же объема сдоба обходится подороже, 418,99 рубля за полкило. Куличи украшены цветной глазурью с рисунком. 300-граммовое изделие из теста обойдется в 230 рублей, 100-граммовое – 79 рублей, правда, оно испечено 30 марта.

У краснодарской сети «Магнит» эта продукция представлена у касс: за 100-граммовый кулич назначена цена в 85 рублей, за 200-граммовый – 133 рубля, за 300-граммовый – 300 рублей.

Не только с цыплятами и зайцами

Омские пекарни и кондитерские традиционно радуют куличами, которые они пекут по классическим рецептам, но каждый раз добавляют что-то новое. В «Провианте» стоимость варьируется от 515 рублей за 250-граммовую выпечку до 2970 рублей за 1630 граммов – это набор куличей. Между прочим, в ингредиентах продукции значится святая вода.

В «Престиже» набор пасхальных кексов стоит 800 рублей за штуку, кулич классический сдобный с изюмом, белковым кремом и праздничным оформлением обойдется от 600 рублей за 300 граммов.

Что касается, онлайн-платформ, то на популярных маркет-плейсах «Озон» и WildBerries также можно встретить куличи, иногда эксклюзивные варианты. В предложении представлены не только куличи и пышная сдоба, но и расписные имбирные пряники в виде яйца, цыпленка, зайца. Традиционные круглые и квадратные, с тематической росписью. Стоимость их от 140 рублей на WB, на «Озоне» – от 170 рублей.

Самый дешевый кулич на «Озоне» обходится в 30 рублей за 100-граммовую продукцию. Самый дорогой – 23 905 рублей за 850 граммов. Кондитерское изделие от итальянских кондитеров имеет вкус лимончелло. Правда, с доставкой его надо было поспешить, он идет из-за границы.

Самый дорогой кулич обнаружен на WildBerries, его можно приобрести за 8 049 рублей за 750 граммов. Он с лимонными цукатами.

На «Авито» предложений по продаже готовой выпечки и на заказ свыше 200, начальная цена – от 39 рублей за 50-граммовое изделие, но продадут оптом. До 100 рублей за штуку предложений очень много, ну а самое дорогое – пасха творожная, приготовлена из качественного творога с крем-брюле, с кешью или ваниль-курага весом 700 граммов, стоит 2400 рублей.

Таким образом, омичам можно выбирать: или приобрести кулич массового производства в магазине какой-нибудь популярной сети от 79 рублей, или, тем, кто устал от обыденности, можно украсить быт куличами со святой водой и прочими изысками. Ну а любителей чего-то из ряда вон ждут на онлайн-платформе: там представлена пасхальная сдоба на любой вкус и кошелек. Для тех, кто решил заморочиться, есть и альтернативный вариант – изготовить куличи в домашних условиях.