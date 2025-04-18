Он заявился на квартиру, потребовал денег и, получив отказ, отобрал у женщины смартфон.

В омскую полицию обратилась пожилая жительница Кировского округа, сообщившая о краже телефона. Пенсионерка рассказала, что днем в ее квартиру на бульваре Архитекторов внезапно пришел бывший жилец, который тут же стал настойчиво просить деньги. Получив отказ, он вырвал из рук женщины смартфон и скрылся. Хозяйка смартфона оценила ущерб в 6 тыс. рублей.

Сотрудники ППС, получив приметы подозреваемого, вскоре задержали беглеца. На допросе 40-летний мужчина рассказал, что после рабочего дня испытывал сильное желание выпить и позвонить своей сожительнице. Однако ни денег, ни телефона у него с собой не было.

В поисках выхода из ситуации мужчина решил отправиться к знакомым, проживающим недалеко от его работы, однако дома никого не застал. Тогда он решился на визит к соседке своих знакомых, у которой ранее арендовал комнату.

Размышляя, как добыть денег, мужчина не придумал ничего оригинальнее, чем сдать украденный телефон в ломбард. Он получил за устройство 2,5 тыс. рублей, которые тут же потратил на водку. Сотрудники полиции изъяли телефон у скупщика и вернули хозяйке.

На преступника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Сообщается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и истязания.