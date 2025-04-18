Омск-Информ
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·Общество

Международный автобусный маршрут № 5506 Омск – Петропавловск будет обслуживаться компанией «Омскоблавтотранс».

С 1 мая предприятие «Омскоблавтотранс» восстанавливает регулярные перевозки по международному маршруту № 5506 Омск – Петропавловск. Автобусы будут выезжать из Омска в 9:00 утра, а из Петропавловска – в 16:50.

Минимальная цена билета составляет 770 рублей. На сегодняшний день автобусы отправляются из Омска в Петропавловск три раза в сутки: утром, в обед и вечером.

Длительность поездки составляет от 3 часов 10 минут до 5 часов 25 минут.

·Общество

Международный автобусный маршрут № 5506 Омск – Петропавловск будет обслуживаться компанией «Омскоблавтотранс».

С 1 мая предприятие «Омскоблавтотранс» восстанавливает регулярные перевозки по международному маршруту № 5506 Омск – Петропавловск. Автобусы будут выезжать из Омска в 9:00 утра, а из Петропавловска – в 16:50.

Минимальная цена билета составляет 770 рублей. На сегодняшний день автобусы отправляются из Омска в Петропавловск три раза в сутки: утром, в обед и вечером.

Длительность поездки составляет от 3 часов 10 минут до 5 часов 25 минут.