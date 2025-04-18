Вопрос завис до окончания прокурорской проверки.

Арбитражный суд Омской области оставил без удовлетворения иск собственников торгово-развлекательного центра «Парк» Бориса Павлова, Любовь Ермохиной и фирмы «Азалия» к департаменту имущественных отношений мэрии. Они пытались добиться права аренды земельного участка под зданием комплекса, но суд отказал в удовлетворении требований, сообщает «РБК Омск».

Участок земли площадью 2,1 гектара, расположенный в парке имени 30-летия ВЛКСМ, первоначально передавался ООО «Кедр» на пятилетний срок по арендному соглашению от 16 июня 2012 года, сообщали «Коммерческие вести» . Впоследствии аренда многократно пролонгировалась. Торгово-развлекательный центр «Парк» начал работу в октябре 2022 года.

Земельный участок под торговым центром оставался собственностью муниципалитета, хотя использовался владельцами ТЦ «Парк» на правах аренды. Летом 2024 года департамент имущественных отношений потребовал возмещения в размере 1,4 млн рублей за использование земли без внесения платы с августа 2023 по январь 2024 года.

Летом 2024 года собственники торгового центра «Парк» направили в департамент имущественных отношений заявление о намерении заключить договор аренды на землю под своим объектом. Однако ведомство возвратило бумаги, обосновав отказ проведением прокурорской проверки по вопросам возможных нарушений при строительстве центра. В ответ на это предприниматели решили подать иск в суд.

Арбитражный суд отметил, что департамент не отказался от заключения договора аренды, а отложил рассмотрение заявления до завершения прокурорских проверок. Суд пришел к выводу, что истцы воспользовались неправильным методом защиты прав, поэтому их требования отклонены.