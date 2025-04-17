Омск-Информ
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·Происшествия

Администрация обещает восстановить подачу до 22 часов.

Сегодня, 17 апреля, в 18:29 администрация Муромцевского района сообщила об аварии, из-за которой в Муромцево временно прекратится водоснабжение до 22 часов.

Администрация будет информировать жителей о дальнейших этапах ремонтных работ.

·Происшествия

Администрация обещает восстановить подачу до 22 часов.

Сегодня, 17 апреля, в 18:29 администрация Муромцевского района сообщила об аварии, из-за которой в Муромцево временно прекратится водоснабжение до 22 часов.

Администрация будет информировать жителей о дальнейших этапах ремонтных работ.