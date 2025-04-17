Жители деревни Приветной винят в затоплении ресурсников.

Жители деревни Приветной сообщают о затоплении населенного пункта из-за неисправного водопровода. Ситуация повторяется не первый год.

– На протяжении многих лет деревня Приветная страдает от бездействия обслуживающих компаний. Нас топит, это просто невыносимо, – заявляет автор поста в паблике «Омск ВК» .

Воды настолько много, что она стоит в колодцах выше уровня земли, а до домов невозможно добраться.

По словам местных жителей, ресурсоснабжающая организация игнорирует их заявки и не предпринимает никаких решений для починки труб. В прошлом месяце жители решили не ждать помощи и сами собрали 130 тыс. рублей. На эти средства были заменены гнилые задвижки на улице Южной.

Напомним, что год назад Приветную топило фекалиями.