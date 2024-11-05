Омск-Информ
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·Происшествия

Устраняют коммунальную аварию уже несколько месяцев.
Жительница Омского района пожаловалась в соцсетях на аварийную ситуацию на магистрали центральной канализации Лузино, станции Входной и деревни Приветной. По словам женщины, населенные пункты топит с мая.
– Лузино сидело без воды больше месяца. Входная вся залатана, там коллектор с фекалиями не справляется. Приветная тонет в фекалиях с мая месяца. Сплошные отписки. КНС на ул. Омской не справляется. Повторяю, с мая месяца всем все известно. Люди, проживающие в деревне, задыхаются от фекальных запахов. Могилы Приветнинского кладбища затоплены, – рассказала женщина.
В администрации Омского района сообщили, что аварийная бригада уже выехала для устранения порыва на канализационно-насосной станции. О результатах чиновники пообещали сообщить позднее.
·Происшествия

Устраняют коммунальную аварию уже несколько месяцев.
Жительница Омского района пожаловалась в соцсетях на аварийную ситуацию на магистрали центральной канализации Лузино, станции Входной и деревни Приветной. По словам женщины, населенные пункты топит с мая.
– Лузино сидело без воды больше месяца. Входная вся залатана, там коллектор с фекалиями не справляется. Приветная тонет в фекалиях с мая месяца. Сплошные отписки. КНС на ул. Омской не справляется. Повторяю, с мая месяца всем все известно. Люди, проживающие в деревне, задыхаются от фекальных запахов. Могилы Приветнинского кладбища затоплены, – рассказала женщина.
В администрации Омского района сообщили, что аварийная бригада уже выехала для устранения порыва на канализационно-насосной станции. О результатах чиновники пообещали сообщить позднее.