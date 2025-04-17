Один из преступников приходил в торговую точку два дня подряд.

В полицию обратился владелец книжного магазина, расположенного на проспекте Мира. Неизвестные свободно взяли с полки магазина товары на сумму более 13 тыс. рублей и ушли, несмотря на попытки продавца их остановить.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения, запечатлевших инцидент, и вскоре задержали подозреваемых – двоих жителей Советского округа, 35 и 36 лет, ранее судимых за имущественные преступления.

На допросе мужчины признались в совершении преступления и сообщили, что ворованные гелевые ручки продали первому попавшемуся покупателю, выручив за них 2 тыс. рублей. Полицейскими установлено, что старший из задержанных участвовал в другом подобном инциденте, который произошел днем ранее в том же магазине. Ущерб от предыдущей кражи составил 2 865 рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Решением Советского районного суда Омска мужчины заключены под стражу.