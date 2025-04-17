Предприятие занимается сетями, которые ему передали по договорам аренды.

За 9 лет омский водоканал направил на реконструкцию городских сетей водоснабжения и водоотведения более 2,6 млрд рублей при объеме обязательств 2,2 млрд рублей.

– Мы ежегодно вкладываем значительные средства в обновление городской коммунальной инфраструктуры, – рассказал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов. – Большое внимание уделяем магистральным сетям водоснабжения и водоотведения. Оценка их состояния и продление срока службы стратегических городских коммуникаций – приоритетная задача предприятия. С 2015 года обновлено порядка 70 км сетей водопровода и канализации большого диаметра. Кроме сетей, средства направлялись на модернизацию канализационной насосной станции, замену насосного оборудования, модернизацию 3 водопроводных насосных станций и на реализацию крупных проектов. Таких как внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации, модернизацию воздуходувной станции с заменой 2 воздуходувок.

Более 10 лет предприятие ведет системную работу по обновлению городских коллекторов диаметром от 300 до 2500 мм. При обновлении коммунальной инфраструктуры применяются современные бестраншейные технологии.

Так, участки канализационных коллекторов на улицах Новокирпичная и Мельничная обновили методом микротоннелирования. За эти годы обновлены участки канализационных коллекторов на проспекте Мира, улицах Тварковского, 22 Апреля, Доковской и Губкина, Бульварной и Панфилова. Также в списке улицы Завертяева, Багратиона, Латвийская, Петухова, Комкова, Рокоссовского, Химиков, 2-я Производственная, Новосортировочная, Гуртьева, Карело-Финская, Комбинатская, 3-я Молодежная, Фабричная и Заозерная.

Большой объем работ по санации коллекторов проведен в центре Омска на улицах Волховстроя, 7-й Северной, Малой Ивановской и Добровольского. Несмотря на то что требовалось обновить коммуникации, проложенные на семиметровой глубине, с высоким и максимальным уровнем заполнения сточными водами, для реконструкции сетей использовали закрытый способ проведения работ – «труба в трубу».

В 2024 году специалисты приступили к работам по реконструкции двух ниток напорного канализационного коллектора, проложенного от бульвара Победы до улиц Бульварной и Маршала Жукова. Преимущественно обновление трубопроводов ведется методом горизонтально направленного бурения. Две нитки стального канализационного трубопровода заменят на полиэтиленовый. Общая протяженность обновленной трассы коллектора превысит 3 км диаметром 500 мм.

Напомним, с 2016 года выстроена система взаимоотношений с городом в виде 52 договоров аренды. Кроме арендной платы, которую омский водоканал вносит в городской бюджет, такая же сумма ежегодно направляется на восстановление сетей водопровода и канализации. По итогам 2024 года в бюджет города направлено 292 млн рублей арендной платы.