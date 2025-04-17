«Иртыш» забил в ворота соперников четыре гола – больше, чем за все предыдущие семь матчей.

Прошедший 16 апреля в манеже «Красная звезда» матч первенства России среди команд дивизиона «А» Второй лиги может стать знаковым для омского футбольного клуба. Во-первых, «Иртыш» впервые сыграл с кировским «Динамо». Во-вторых, омичи выиграли у кировчан с разгромным счетом 4:0. Последний раз «Иртыш» порадовал своих болельщиков таким же результатом в апреле 2023 года, обыграв новосибирскую «Сибирь».

Из четырех голов в ворота кировского «Динамо» три забил полузащитник Никита Дорофеев (один – с пенальти, два – с игры). Это первый хет-трик игрока «Иртыша» с 14 сентября 2021 года. Дорофеев – воспитанник академии московского «Локомотива», в омском «Иртыше» он играет с июля прошлого года. Хет-трик в матче с кировчанами стал первым в карьере 27-летнего футболиста.

Еще один мяч в ворота «Динамо» забил полузащитник Роман Янушковский.

Победа позволила «Иртышу» подняться в турнирной таблице на 6-е место. От четверки команд, которые получат путевку в группу «Золото» дивизиона «А» Второй лиги, омичей отделяет всего два очка.

Следующий матч «Иртыш» сыграет 21 апреля на выезде против ФК «Муром». Домашняя игра состоится 26 апреля в 19:00 с командой «Динамо-Владивосток».