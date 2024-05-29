Сегодня в регионе прошел первый расширенный оргкомитет по подготовке к проведению соревнований.

Сегодня в регионе прошел первый расширенный оргкомитет по подготовке к проведению соревнований.

В Омске прошел первый расширенный оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 18 по 22 декабря на «G-Drive Арене». На заседании губернатор Виталий Хоценко выразил благодарность Федерации фигурного катания России за возможность провести такие престижные соревнования в Омске.

– Мы, как хозяева предстоящего чемпионата России, сделаем все возможное и невозможное, чтобы провести его на высочайшем уровне. Многофункциональный комплекс «G-Drive Арена» позволяет нам принимать у себя и проводить на своей спортивной базе международные и всероссийские турниры по многим видам спорта, – отметил глава региона.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что в Омск приедут лучшие фигуристы страны. Кроме того, он выразил надежду, что на соревнования соберутся и олимпийские чемпионы, которые смогут принять какое-то участие в мероприятии.