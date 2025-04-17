За две недели сезона под колесами этого средства передвижения оказались 12 человек.

С 1 апреля этого года в Омске открылся сезон электросамокатов. Излюбленный несовершеннолетними пользователями вид транспорта приносит горожанам много проблем. Статистикой по ДТП с участием электросамокатов поделилась сегодня начальник отделения пропаганды БДД управления ГАИ по Омской области Наталья Бобылева.

По ее словам, с начала месяца до сегодняшнего дня зарегистрировано 12 ДТП с участием электросамокатов. Основная причина аварии – наезд на пешехода на тротуарах и пешеходных дорожках.

В трех случаях виновники скрылись с места происшествия, и их личности не были установлены. Еще в 3 случаях транспортом управляли дети. Примечательно, что аварии случаются не только с арендованным транспортом, но и с собственными.

– В трех фактах управляли такими средствами дети, которые не достигли возраста привлечения к административной ответственности. То есть это 10–15 лет, – рассказала Наталья Бобылева.

Например, недавно в Ленинском округе 15-летний водитель самоката сбил 50-летнего мужчину возле остановки общественного транспорта. Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

– До сих пор у нас мужчина, который в Ленинском округе попал в ДТП на пешеходной дорожке, находится в медицинском учреждении, причем травмы у него тяжелые. На него допустил наезд 15-летний подросток на электросамокате, – вспомнила случай Наталья.

Этот случай наезда не единичный. Недавно мы сообщали, что возле гостиницы 20-летний омич на самокате наехал на 4-летнего ребенка и мальчику понадобилась помощь медиков. Похожий случай произошел на улице Сазонова, где в ДТП попали двое несовершеннолетних.