Омск-Информ
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·Происшествия

В результате ДТП пострадавший был доставлен в больницу.

Вчера, 8 апреля, в Ленинском районе Омска произошло ДТП с участием электросамоката, в ходе которого был травмирован человек.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел около 17:15 неподалеку от дома № 10 на улице Стальского. По данным правоохранительных органов, 15-летний подросток, ехавший на электросамокате по тротуару, столкнулся с 50-летним мужчиной. После аварии пешеход был отправлен в больницу.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

·Происшествия

В результате ДТП пострадавший был доставлен в больницу.

Вчера, 8 апреля, в Ленинском районе Омска произошло ДТП с участием электросамоката, в ходе которого был травмирован человек.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел около 17:15 неподалеку от дома № 10 на улице Стальского. По данным правоохранительных органов, 15-летний подросток, ехавший на электросамокате по тротуару, столкнулся с 50-летним мужчиной. После аварии пешеход был отправлен в больницу.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.