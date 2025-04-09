Электросамокатом управлял 20-летний парень.

В Омске произошел второй в нынешнем сезоне наезд электросамоката на пешехода. Сегодня, 9 апреля, около 19:30 на пешеходной дорожке возле отеля Cosmos на набережной Тухачевского 20-летний парень на электросамокате совершил наезд на 4-летнего ребенка.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП мальчику понадобилась медицинская помощь. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что на улице Стальского в Ленинском округе 15-летний подросток на электросамокате совершил наезд на 50-летнего мужчину. Ему понадобилась помощь врачей.