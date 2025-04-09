Омск-Информ
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·Происшествия

Теперь его ищет автоинспекция.

Сегодня, 9 апреля, около 09:00 часов стало известно об аварии с пострадавшим. Неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле во дворе дома № 32 по проспекту Космическому, допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии 42-летней женщине понадобилась помощь медиков.

 Всем, кто располагает информацией о ДТП или местонахождении водителя, предлагают позвонить по телефонам: 79-35-04 либо 102.

·Происшествия

Теперь его ищет автоинспекция.

Сегодня, 9 апреля, около 09:00 часов стало известно об аварии с пострадавшим. Неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле во дворе дома № 32 по проспекту Космическому, допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии 42-летней женщине понадобилась помощь медиков.

 Всем, кто располагает информацией о ДТП или местонахождении водителя, предлагают позвонить по телефонам: 79-35-04 либо 102.