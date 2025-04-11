Омск-Информ
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·Происшествия

Самокатом вновь управлял несовершеннолетний.

В центре Омска вновь произошло ДТП с участием электросамоката. Вчера, 10 апреля, около 18:00 часов десятилетний водитель двухколесного транспорта, двигаясь по тротуару на улице Сазонова, 33, совершил наезд на 7-летнего пешехода. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. 

Ранее сообщалось, что у гостиницы Cosmos на набережной Тухачевского самокатчик сбил 4-летнего ребенка. Такие случаи происходят довольно часто, поэтому мэрия Омска совместно с представителями кикшеринговых компаний вводит дополнительные меры по борьбе с нарушениями ПДД.

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·Происшествия

Самокатом вновь управлял несовершеннолетний.

В центре Омска вновь произошло ДТП с участием электросамоката. Вчера, 10 апреля, около 18:00 часов десятилетний водитель двухколесного транспорта, двигаясь по тротуару на улице Сазонова, 33, совершил наезд на 7-летнего пешехода. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. 

Ранее сообщалось, что у гостиницы Cosmos на набережной Тухачевского самокатчик сбил 4-летнего ребенка. Такие случаи происходят довольно часто, поэтому мэрия Омска совместно с представителями кикшеринговых компаний вводит дополнительные меры по борьбе с нарушениями ПДД.

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