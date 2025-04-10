За две недели заблокировано уже 79 аккаунтов в приложениях проката.

С установлением теплой погоды людей, катающихся на электросамокатах, становится все больше. Закономерно учащаются и аварии с участием этого вида средства передвижения. Например вчера, 9 апреля, самокатчиком был сбит 4-летний ребенок.

На сегодняшнем заседании Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры обсуждались меры по уменьшению числа ДТП с участием электросамокатов. По словам начальника отдела ГАИ УМВД РФ по Омской области Сергея Лебедева, буквально две недели назад была создана группа, состоящая из сотрудников администрации, ГАИ и представителей двух кикшеринговых компаний.

Сотрудники омской ГАИ фиксируют нарушения водителей самокатов. Потом докладывают о них группе, а представители в этой группе в течение 10 минут банят аккаунты тех, кто нарушает правила.

Фиксируются не только нарушения ПДД, но и неправильная эксплуатация самих самокатов. Так, например, при езде на одном транспортном средстве вдвоем или втроем аккаунт будет забанен. Если возраст водителя меньше 18 лет, аккаунт также будет заблокирован, и водитель не сможет пользоваться услугами проката, пока не заплатит штраф.

– Мы делаем фотографию данного происшествия, указываем время и адрес, направляем в эту группу и буквально в течение 10 минут представители компаний блокируют аккаунты этих детей и выписывают им штрафы, – рассказал начальник ГАИ Сергей Лебедев

За 2 недели работы группы было заблокировано 79 аккаунтов в приложениях проката.

Ранее сообщалось, что в Омске заблокировано 13 тысяч аккаунтов недобросовестных самокатчиков.