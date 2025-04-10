Омск-Информ
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·Общество

Горожане слишком часто нарушали правила их использования.
За три года работы в Омске сервис Whoosh навсегда заблокировал 13 тысяч пользователей. Как сообщает «НГС55», причиной стали нарушения.
В первую очередь такие меры ожидают тех, кто постоянно оставляет средства индивидуальной мобильности за границами виртуальных парковок, отмеченных в приложении. За такие нарушения также предусмотрен штраф – 500 рублей.
Отметим, что в этом году в Омске появился еще один кикшеринговый сервис – «МТС Юрент». Всего в городе 35 000 самокатов.
·Общество

Горожане слишком часто нарушали правила их использования.
За три года работы в Омске сервис Whoosh навсегда заблокировал 13 тысяч пользователей. Как сообщает «НГС55», причиной стали нарушения.
В первую очередь такие меры ожидают тех, кто постоянно оставляет средства индивидуальной мобильности за границами виртуальных парковок, отмеченных в приложении. За такие нарушения также предусмотрен штраф – 500 рублей.
Отметим, что в этом году в Омске появился еще один кикшеринговый сервис – «МТС Юрент». Всего в городе 35 000 самокатов.