В город зашел новый кикшеринговый сервис МТС Юрент.

В Омске запустили новый кикшеринговый сервис МТС Юрент. Электросамокаты этой компании отличает интенсивный фиолетовый цвет. Ранее в Омске работала только одна компания по прокату этого вида средства передвижения, «ВУШ», с желтыми устройствами.

В течение сезона омичам станут доступны порядка 1,5 тысячи новых фиолетовых электросамокатов. Первые средства передвижения от МТС Юрент уже появились на городских улицах.

В медленных зонах, на бульваре имени Василия Сафонова, в парке Юннатов, сквере имени Серова и парке имени 300-летия Омска, устройства будут автоматически замедляться до 15 км/ч. В сквере Дзержинского и парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы движение самокатов будет полностью запрещено.

Несовершеннолетних любителей двухколесного транспорта компания собирается выявлять и блокировать. Кроме того, предусмотрена система штрафов: за езду в пьяном виде – 100 тыс. рублей, за езду вдвоем – 5 тыс. рублей, за передачу самоката ребенку – 10 тыс. рублей, за катание по пешеходникам – 1 тыс. рублей.

Появление конкурента «ВУШа» ранее анонсировал мэр Омска Сергей Шелест.