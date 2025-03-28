Город ждет новую сервисную команду по прокату электросамокатов.

Сегодня, 28 марта, стартует сезон проката электросамокатов. В аренду на общественных территориях можно взять это средство индивидуальной мобильности только компании «Вуш» - пока что единственный кикшеринговый сервис в Омске.

Желтые самокаты появились в нашем городе в 2022 году, за размещение 1 056 электросамокатов в казну города заплатили 381 тыс. руб., в 2023-м - за размещение 1 600 самокатов ООО «ВУШ» заплатило 638 тыс. руб. В прошлом их было уже около 2200 штук. За их размещение городская казна пополнилась на 818 тыс. рублей.

Мэр города Сергей Шелест рассказал, что, возможно, Омск примет еще одну кикшеринговую компанию.

- Сейчас мы ведем переговоры с компанией МТС «Юрент», так что не исключено, в что в Омске в дополнение к желтым появятся фиолетовые электросамокаты, - процитировали градоначальника в издании «Вечерний Омск».

«Омск-информ» писал, что с компанией «ВУШ» мэрия заключила соглашение, по которому фирма проката электросамокатов взяла на себя обязательства повысить уровень безопасности как самокатчиков, так и пешеходов.