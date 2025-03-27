Уже с завтрашнего дня они начнут появляться на улицах города.

28 марта в Омске начинается сезон проката самокатов, сообщил мэр города Сергей Шелест. Городские власти подписали новое соглашение с компанией «ВУШ», по которому кикшеринговая фирма взяла на себя обязательства повысить уровень безопасности самокатчиков и пешеходов.

– По соглашению компания обеспечивает размещение самокатов только в предусмотренных местах и обеспечивает соблюдение запретов на появление самокатов на газонах и других зеленых территориях, на детских и спортивных площадках, во дворах жилых домов, – заявил глава города.

Запрет также распространяется в пределах треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, на территориях парковок автотранспорта, ближе 5 м от пешеходных и подземных переходов, внутриквартальных проездов и на таком же расстоянии от остановок общественного транспорта.

Если ширина тротуаров менее 1,5 метра, нельзя выставлять самокаты на расстоянии менее 30 метров до памятников, монументов, объектов культурного наследия и еще в ряде других мест, где могут создаваться препятствия для движения пешеходов и транспортных средств.

Кроме того, на ряде территорий, например, в парковых зонах, скорость самокатов будет автоматически снижаться.

Сервис должен обеспечить круглосуточную информационную поддержку пользователей самокатов и круглосуточно следить за размещением самокатов.