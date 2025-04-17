Омск-Информ
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·Общество

Затяжные осадки и похолодание продолжаются.

Сегодняшним ранним утром, 17 апреля, город Омск накрыл мощный снегопад, который ранее предсказывался синоптиками. Местами наблюдаются смешанные осадки в виде дождя.

Ожидается, что осадки разной степени интенсивности, включая снег и дождь, продолжатся в Омске вплоть до наступления вечера.

По информации Обь-Иртышского гидрометцентра, завтра, 18 апреля, сохранится холодная погода. Местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до –3…–8 °С, днем –1...+4 °С.

·Общество

Затяжные осадки и похолодание продолжаются.

Сегодняшним ранним утром, 17 апреля, город Омск накрыл мощный снегопад, который ранее предсказывался синоптиками. Местами наблюдаются смешанные осадки в виде дождя.

Ожидается, что осадки разной степени интенсивности, включая снег и дождь, продолжатся в Омске вплоть до наступления вечера.

По информации Обь-Иртышского гидрометцентра, завтра, 18 апреля, сохранится холодная погода. Местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до –3…–8 °С, днем –1...+4 °С.