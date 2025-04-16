РПЦ не советует покупать куличи в обертке с изображением святынь.

Протоиерей Михаил Потокин, временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности, выразил позицию на Пасхальной пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Священнослужитель рекомендовал избегать приобретения куличей, упакованных с изображением религиозных символов.

– Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с «Явлением Христа народу» (художника Александра Иванова), с Матронушкой пакета не будем покупать, – сказал он.

Михаил Потокин подчеркнул, что обязанность правильного обращения с религиозными символами и реликвиями лежит на самих верующих. Покупка изделий в упаковках с религиозной символикой ведет к риску попадания упаковки в бытовой мусор, что считается нарушением церковных традиций и благоговейного отношения к иконам и другим сакральным объектам.

– Если мы не будем покупать кулич, завернутый в пакет, на котором изображены кресты, молитвы и так далее, а купим кулич скромный, без всяких надписей... его освятим, съедим – он будет использован по назначению, – приводит его слова «РИА Новости».

Ранее мы сообщали, какие куличи эксперты считают «неправильными» и не рекомендуют к покупке.