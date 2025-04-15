Эксперты Роскачества раскрыли секреты правильного выбора главного символа православного праздника.

Приближение Пасхи знаменует появление на полках магазинов множества готовых куличей различных сортов. Но единого стандарта качества или официального рецепта для их производства не существует, утверждают в Роскачестве. Эксперты ведомства рассказали «Ленте.ру», по какими признакам определяется низкое качество праздничного лакомства.

В Роскачестве подчеркнули важность наличия маркировки на каждом изделии, включающей сведения о названии товара, производителе, местах юридического и фактического нахождения предприятия, перечне ингредиентов и показателях питательной ценности. Важнейшим элементом безопасности является знак ЕАС, подтверждающий соответствие продукции требованиям безопасности на рынке.

Специалисты отметили, что информация о сроках годности кулича может размещаться непосредственно на самой упаковке, либо дополнительно на наклейке или клипс-пакете. Тщательная проверка этикеток имеет ключевое значение, поскольку приобретение куличей без четкого указания состава может нести потенциальные риски.

– Слишком легкий, но объемный кулич может иметь в составе избыточное количество разрыхлителей и стабилизаторов. Если же изделие небольшое по размеру, но тяжелое, то это может указывать на то, что кулич не был достаточно пропечен, – предупреждают в Роскачестве.

Специалисты советуют избегать покупки подгоревших куличей, так как в них повышен уровень вредных веществ, включая канцерогены и опасный акриламид. Наличие трещин на поверхности и корочке свидетельствует о нарушениях технологического процесса выпечки.