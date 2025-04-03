Омичи могут заранее подготовиться к Пасхе.

Как сообщает портал «СуперОмск», в ряде магазинов города Омска за три недели до праздника начали продавать пасхальные куличи. Уже во вторник, 1 апреля 2025 года, они были широко представлены в хлебных отделах.

Информация на упаковке указывает, что куличи изготовлены 30 марта и имеют срок хранения 30 дней. Цена на кулич весом 100 граммов составляет около 80 рублей, а весом 300 граммов – 231 рубль.

Стоит напомнить, что Пасха, или Светлое Христово Воскресение, в 2025 году будет отмечаться православными жителями Омска 20 апреля. До этого, вплоть до субботы, 19 апреля, продлится Великий пост.