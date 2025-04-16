Рейтинг BBB+ присвоен со стабильным прогнозом.

Национальное кредитное рейтинговое агентство (НКР) присвоило федеральному девелоперу GloraX кредитный рейтинг BBB+ со стабильным прогнозом. Агентство отмечает, что присвоенный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем (лидерские позиции на рынке Санкт-Петербурга и успешная региональная экспансия), высокой рентабельностью, умеренной долговой нагрузкой при сохранении комфортного уровня ликвидности, прозрачной структурой собственности и высоким качеством корпоративного управления.

– Присвоение рейтинга BBB+ – это признание устойчивости нашей бизнес-модели даже в условиях повышенной волатильности рынка, – сказал президент GloraX Дмитрий Кашинский. – Несмотря на внешние вызовы, мы демонстрируем стабильный рост, сохраняем финансовую дисциплину и продолжаем укреплять позиции в ключевых регионах. Мы рассматриваем этот рейтинг как важный шаг в развитии компании при выпуске ценных бумаг и подтверждение нашей привлекательности для инвесторов и партнеров.

По мнению экспертов НКР, компания минимизирует риски за счет низкой концентрации поставщиков и активов, централизованной системы закупок и использования механизмов комплексного развития территорий (КРТ), чтобы увеличить рентабельность проектов.

Повышению рейтинга может поспособствовать снижение расходов на обслуживание долга. Это произойдет при смягчении денежно-кредитной политики в РФ. Также более высокий рейтинг можно получить благодаря росту степени готовности объектов и раскрытию эскроу-счетов по ним.

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