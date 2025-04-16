Омск-Информ
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·Авто

Состояние асфальта не соответствует требованиям законодательства.
Прокуратура проверила состояние дороги Тара – Колосовка, на состояние которой жаловались жители севера Омской области. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что дорога не соответствует требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.
В связи с этим прокурор внес директору Управления дорожного хозяйства Омской области Сергею Коваленко представление. Однако мер по починке дороги учреждение не приняло.
Тогда прокуратура обратилась в суд с иском к БУ «Управление дорожного хозяйства Омской области». Иск был удовлетворен, дорогу обязали починить до 1 сентября.
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·Авто

Состояние асфальта не соответствует требованиям законодательства.
Прокуратура проверила состояние дороги Тара – Колосовка, на состояние которой жаловались жители севера Омской области. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что дорога не соответствует требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.
В связи с этим прокурор внес директору Управления дорожного хозяйства Омской области Сергею Коваленко представление. Однако мер по починке дороги учреждение не приняло.
Тогда прокуратура обратилась в суд с иском к БУ «Управление дорожного хозяйства Омской области». Иск был удовлетворен, дорогу обязали починить до 1 сентября.
1197