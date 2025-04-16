Родственница не сдержала нахлынувшей агрессии.

В омскую полицию сообщили данные из больницы о поступившем туда 35-летнем жителе Левого берега с ножевыми ранениями. Выяснилось, что инцидент произошел на улице Лукашевича, а экстренную медицинскую помощь вызвали родственники потерпевшего.

Правоохранительные органы выяснили, что мужчина находился в гостях у своей 66-летней тещи, где они вместе употребляли спиртные напитки. В процессе застолья гость позволил себе грубость по отношению к пожилой женщине, которая, сильно разозлившись, нанесла ему два удара ножом в спину.

На допросе она призналась в содеянном, объясняя свои действия состоянием алкогольного опьянения.

Предъявленная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ранее женщина уже подвергалась судебному преследованию за незаконный оборот оружия.