Омск-Информ
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·Общество

Событие приурочено к Международному дню гемофилии и Национальному дню донора России.

17 апреля омская телебашня загорится красным в рамках акции ко Всемирному дню гемофилии. Об этом рассказали в омском филиале Российской телерадиовещательной сети.

Эта акция организована Всероссийским обществом гемофилии под названием «Освети красным!» и посвящена Всемирному дню гемофилии, отмечаемому 17 апреля, а также Национальному дню донора, празднуемому 20 апреля. С девяти часов вечера до полуночи башня будет периодически подсвечиваться красным светом, а на экране появится символика Общества гемофилии и лозунги: «17 апреля – День гемофилии» и «20 апреля – День донора России».

Главная цель акции – повысить осведомленность общественности о сложностях, связанных с редкими болезнями крови, и подчеркнуть значимость добровольного донорства.

·Общество

Событие приурочено к Международному дню гемофилии и Национальному дню донора России.

17 апреля омская телебашня загорится красным в рамках акции ко Всемирному дню гемофилии. Об этом рассказали в омском филиале Российской телерадиовещательной сети.

Эта акция организована Всероссийским обществом гемофилии под названием «Освети красным!» и посвящена Всемирному дню гемофилии, отмечаемому 17 апреля, а также Национальному дню донора, празднуемому 20 апреля. С девяти часов вечера до полуночи башня будет периодически подсвечиваться красным светом, а на экране появится символика Общества гемофилии и лозунги: «17 апреля – День гемофилии» и «20 апреля – День донора России».

Главная цель акции – повысить осведомленность общественности о сложностях, связанных с редкими болезнями крови, и подчеркнуть значимость добровольного донорства.