Объекты входят в программу защиты прав дольщиков.
В 2025 году в Омской области планируется завершение строительства пяти жилых комплексов, ранее числившихся в списке проблемных объектов. Об этом сообщает портал «СуперОмск», со ссылкой на отчет Госстройнадзора.
Перечень указанных объектов включает:
- Жилой комплекс на улице Химиков, 28 (Советский округ): строительство остановлено после разрыва контракта с генеральным подрядчиком ООО «Группа Компаний Энергосистемы»; конкретные сроки продолжения работ пока не определены.
- Комплекс «Золотые купола» на пересечении улиц Тарская и Яковлева (центр): проводятся внутренние отделочные работы и установка коммуникаций; сдача объекта назначена на 2 июня 2025 года.
- Дом «Весна» на улице Перелета, 1 (Кировский округ): близится завершение фасадных работ, монтажа окон, дождевых канализаций и лифтов; проверки пройдут с 26 мая 2025 года.
- Второй корпус комплекса «Весна» на улице Перелета, 2 (Кировский округ): ведется установка дверей, кровли и фасадов; приемка объекта запланирована на 16 мая.
- Объект в комплексе «Кристалл» на улице 70 лет Октября, стр. 1 (Кировский округ): сейчас возводятся перекрытия четвертого этажа; сдача запланирована на ноябрь 2025 года.
Все указанные жилые комплексы входят в специальную программу, направленную на защиту прав пострадавших дольщиков.