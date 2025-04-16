Омск-Информ
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·Общество

Ситуация с паводком под контролем.

Западно-Сибирская железная дорога опровергла информацию о возможной угрозе подтопления железнодорожных путей. В управлении дороги заявили, что ситуация находится под контролем и соответствующие профилактические меры уже предприняты заранее.

– Все инженерные сооружения в зоне прохождения паводковых вод находятся под особым круглосуточным контролем. Информация с водомерных постов передается диспетчеру дважды в день, – сообщили в официальном телеграм-канале Западно-Сибирской железной дороги.

До конца марта работники железной дороги успели очистить более 400 водопропускных труб и мелких мостиков, а также расчистили около 100 километров дренажных канав и водоотводных лотков от скоплений льда и снега. Дополнительно были сформированы два специальных состава – противоразмывные поезда, оборудованные всем необходимым инструментом и техникой. 

·Общество

Ситуация с паводком под контролем.

Западно-Сибирская железная дорога опровергла информацию о возможной угрозе подтопления железнодорожных путей. В управлении дороги заявили, что ситуация находится под контролем и соответствующие профилактические меры уже предприняты заранее.

– Все инженерные сооружения в зоне прохождения паводковых вод находятся под особым круглосуточным контролем. Информация с водомерных постов передается диспетчеру дважды в день, – сообщили в официальном телеграм-канале Западно-Сибирской железной дороги.

До конца марта работники железной дороги успели очистить более 400 водопропускных труб и мелких мостиков, а также расчистили около 100 километров дренажных канав и водоотводных лотков от скоплений льда и снега. Дополнительно были сформированы два специальных состава – противоразмывные поезда, оборудованные всем необходимым инструментом и техникой. 