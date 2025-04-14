Зона подтопления расширилась до единственной железнодорожной ветки, соединяющей Россию с запада на восток.

В районе микрорайона Осташково, неподалеку от золоотвала ТЭЦ-5, продолжается расширение зоны подтопления. Сообщается, что теперь водами охвачены не только участки садоводческих товариществ, но и прилегающие территории приблизились непосредственно к железнодорожным путям.

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Новый Омский форум», видно, как вода поступает к Транссибирской магистрали.

– Это единственная ветка, соединяющая запад и восток нашей страны. Что будет, если... В общем, представить страшно, – отмечает автор поста.

Центральный районный суд Омска обязал АО «ТГК-11» организовать мероприятия по откачке воды с затопленных и подтопленных территорий возле золоотвала ТЭЦ-5, а также построить систему отвода паводковых вод объемом не менее 2,82 млн кубометров. Ранее сообщалось, что