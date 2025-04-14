Зона подтопления расширилась до единственной железнодорожной ветки, соединяющей Россию с запада на восток.
В районе микрорайона Осташково, неподалеку от золоотвала ТЭЦ-5, продолжается расширение зоны подтопления. Сообщается, что теперь водами охвачены не только участки садоводческих товариществ, но и прилегающие территории приблизились непосредственно к железнодорожным путям.
На видео, опубликованном в телеграм-канале «Новый Омский форум», видно, как вода поступает к Транссибирской магистрали.
– Это единственная ветка, соединяющая запад и восток нашей страны. Что будет, если... В общем, представить страшно, – отмечает автор поста.
Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Омска обязал АО «ТГК-11» организовать мероприятия по откачке воды с затопленных и подтопленных территорий возле золоотвала ТЭЦ-5, а также построить систему отвода паводковых вод объемом не менее 2,82 млн кубометров.
В процессе судебного разбирательства выяснилось, что АО «ТГК-11» не выполнило проектные решения по отводу паводковых вод и сбору поверхностного стока. Это привело к затоплению земель вокруг золоотвала.