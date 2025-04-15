Владимир Сумин в ближайшее время возглавит Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области.

Появились данные о кадровых изменениях в омской полиции. Как стало известно «Омск-информу», скоро будет назначен новый руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области. Им станет 42-летний Владимир Сумин, нынешний врио начальника этого управления.

– Готовится назначение Владимира Сумина главой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области. Документы направлены в Москву. Кандидатура прошла согласование. Владимир Сумин возглавит управление в ближайшее время, – сообщил источник редакции в силовых структурах, знакомый с ситуацией.

По данным «Омск-информа», статус временно исполняющего обязанности руководителя управления Сумин обрел в марте нынешнего года. До этого полковник работал заместителем руководителя.

Владимир Сумин родился в Казахстане. В 2006 году окончил Омскую академию МВД России, в 2008-м – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. В органах внутренних дел России работает с 2001 года. В Управлении экономической безопасности УМВД по Омской области служит с 2007 года.