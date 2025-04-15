Мужчина, отмечавший праздник с шампанским на улице, не смог дать отпор грабителю.

В минувшую субботу, 12 апреля, на улице 5-я Кордная в Октябрьском округе Омска произошел грабеж, жертвой которого стал 28-летний местный житель. Он вместе с другом отмечал День космонавтики и распивал по случаю праздника шампанское. Около полуночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, омич вышел на улицу и неожиданно столкнулся с агрессивно настроенным мужчиной.

В попытке защитить себя потерпевший бросил в обидчика фужером и поспешил спрятаться в ближайшем магазине. Однако агрессор догнал жертву и жестоко избил, нанося удары по голове и телу. После избиения преступник отобрал у фаната космоса два телефона, а также сумку с документами и деньгами. Пострадавший оценил ущерб в 12 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след преступника. Им оказался 49-летний житель Октябрьского округа Омска, ранее многократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Преступника задержали на соседней улице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Задержанный признался в содеянном, похищенные вещи изъяты и скоро будут возвращены владельцу.