Омск-Информ
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·Образование

Несколько изданий получили высокую оценку на общенациональном конкурсе.

Сотрудники аграрного университета стали победителями общенационального конкурса российского профессорского собрания «Учебник года». Лауреатами признали четыре собрания.

Речь идет о следующих публикациях:

  • «Единый государственный реестр недвижимости: основы кадастра недвижимости, кадастровая деятельность, учетно-регистрационные действия» Махт В. А., Долматова О. Н., Гилёва Л. Н., Юсова Ю. С., Коцур Е. В.;
  • «Инфекционные болезни лошадей – 1 часть бактериальные болезни, 2 часть вирусные болезни» Плешакова В. И., Абдрахманов С. К., Власенко В. С., Андреева А. В., Галиуллин А. К., Лещёва Н. А., Алексеева И. Г., Лоренгель Т. И., Конев А. В.;
  • «Овощеводство» Клинг А. П., Чупина М. П.;
  • «Проектирование и расчет сооружений водоподготовки и станции очистки сточных вод» Ушакова И. Г., Корчевская Ю. В., Горелкина Г. А., Шелест С. Н.

Церемония награждения авторов пройдет завтра, 16 апреля. Она состоится в Российской академии образования в Москве.

·Образование

Несколько изданий получили высокую оценку на общенациональном конкурсе.

Сотрудники аграрного университета стали победителями общенационального конкурса российского профессорского собрания «Учебник года». Лауреатами признали четыре собрания.

Речь идет о следующих публикациях:

  • «Единый государственный реестр недвижимости: основы кадастра недвижимости, кадастровая деятельность, учетно-регистрационные действия» Махт В. А., Долматова О. Н., Гилёва Л. Н., Юсова Ю. С., Коцур Е. В.;
  • «Инфекционные болезни лошадей – 1 часть бактериальные болезни, 2 часть вирусные болезни» Плешакова В. И., Абдрахманов С. К., Власенко В. С., Андреева А. В., Галиуллин А. К., Лещёва Н. А., Алексеева И. Г., Лоренгель Т. И., Конев А. В.;
  • «Овощеводство» Клинг А. П., Чупина М. П.;
  • «Проектирование и расчет сооружений водоподготовки и станции очистки сточных вод» Ушакова И. Г., Корчевская Ю. В., Горелкина Г. А., Шелест С. Н.

Церемония награждения авторов пройдет завтра, 16 апреля. Она состоится в Российской академии образования в Москве.