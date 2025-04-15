Несколько изданий получили высокую оценку на общенациональном конкурсе.
Сотрудники аграрного университета стали победителями общенационального конкурса российского профессорского собрания «Учебник года». Лауреатами признали четыре собрания.
Речь идет о следующих публикациях:
- «Единый государственный реестр недвижимости: основы кадастра недвижимости, кадастровая деятельность, учетно-регистрационные действия» Махт В. А., Долматова О. Н., Гилёва Л. Н., Юсова Ю. С., Коцур Е. В.;
- «Инфекционные болезни лошадей – 1 часть бактериальные болезни, 2 часть вирусные болезни» Плешакова В. И., Абдрахманов С. К., Власенко В. С., Андреева А. В., Галиуллин А. К., Лещёва Н. А., Алексеева И. Г., Лоренгель Т. И., Конев А. В.;
- «Овощеводство» Клинг А. П., Чупина М. П.;
- «Проектирование и расчет сооружений водоподготовки и станции очистки сточных вод» Ушакова И. Г., Корчевская Ю. В., Горелкина Г. А., Шелест С. Н.
Церемония награждения авторов пройдет завтра, 16 апреля. Она состоится в Российской академии образования в Москве.