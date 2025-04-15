В этом году в регионе появились Мийя и Ратибор.

Реестр ЗАГС опубликовал новый топ самых редких имен в Омской области. Среди мужских – Ратибор, Султан, Амирхан, Исмоил и Ерасыл. Девочкам давали имена Дания, Элизабет, Мийя, Млада и Румайсо.

Отметим, что Султан, Амирхан, Исмоил, Дания и Румайсо – это арабские имена, Элизабет – европейское, Млада – славянское, а Мийя может происходить как из Японии, так из Европы или Индии. Ерасыл – казахское имя, а Ратибор – древнеславянское имя.

Самыми частыми именами при этом пока являются Анна и Михаил. В десятку также вошли София и Александр, Ева и Артем, Василиса и Матвей, Мария и Роман.